Museu Asas de Um Sonho reabre as portas no interior de SP

Giro VEJA - terça, 30 de julho

Oposição publica atas e afirma que venceu eleições contra Maduro

A líder oposicionista da Venezuela, María Corina Machado, publicou nesta terça-feira, 30, em sua conta no X, um link para acessar o site onde foram publicadas as atas com os resultados das eleições presidenciais de domingo. A oposição alega que a vitória foi do candidato Edmundo González. Saiba mais no Giro VEJA.