Município do Piauí é o primeiro do país com 100% dos imóveis regularizados

O município piauiense de Guaribas, a quase 700 quilômetros de Teresina, é o primeiro do Brasil a regularizar 100% dos imóveis. O resultado é fruto da implementação de um núcleo de regularização fundiária da Corregedoria Geral de Justiça e da elaboração da lei de regularização fundiária estadual.

A empresa R.Torsiano, consultoria agrária, ambiental e fundiária coordenou a criação do núcleo.

Na semana passada, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e do Tribunal de Justiça do Piauí, Hilo de Almeida, além do governador do Piauí, Rafael Fonteles, foram à cidade para a entrega do Selo de Regularização. O ato foi o encerramento da Semana de Mobilização “Solo Seguro – Favela”, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.