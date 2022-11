Multa imposta por Moraes é quase o dobro da sobra de campanha de Bolsonaro

A decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em resposta às investidas do PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas rendeu uma multa de 22,9 milhões de reais à coligação do presidente.

De acordo com a prestação de contas final da campanha, a sobra financeira do período eleitoral foi de 11,9 milhões de reais, valor que representa quase metade da penalidade imposta pelo ministro.

Bolsonaro recebeu mais de 101 milhões de reais para tentar permanecer no comando do Palácio do Planalto. Do montante, 83,6 milhões foram gastos na campanha e 5,4 milhões doados a outros partidos.

Conforme a legislação eleitoral, os valores das sobras devem ser depositados na conta do diretório do partido. Caso recursos do fundo partidário não tenham sido utilizados, devem retornar ao Tesouro Nacional.