Mulher de embaixador da Ucrânia posa com rifle e lamenta risco de guerra

Mulher do embaixador da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko lamentou nesta semana a escalada do conflito com a Rússia que faz com que “não só homens, mas mulheres e jovens tenham que pegar em armas não por esporte, mas sim por uma questão de sobrevivência, para defenderem suas vidas, seu território, suas famílias e suas casas”.

Fabiana publicou fotos em que aparece com um rifle zbroyar z-008 durante uma sessão de tiros na capital ucraniana, durante as férias. “Como uma boa ucraniana de coração que eu sou, não pude deixar de fazer meu treinamento quando estive em Kyiv. Sempre gostei de atirar e sempre atirei muito bem, modéstia à parte. O resultado para uma distância de 50 metros com um Rifle zbroyar z-008, até que não foi nada mal”, escreveu.

“A Rússia já é tão grande, mas não tem acesso à Europa, por isso essa obsessão pelo território ucraniano. E o negacionismo de que a URSS se acabou, faz com que se tenha essa insanidade de restabelecê-la. Mas isso não irá acontecer, pois essa nova geração já nasceu e cresceu em uma Ucrânia livre e jamais aceitará que sua liberdade seja negociada. Ninguém fará uma nação livre se ajoelhar”, escreveu Fabiana.