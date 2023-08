Mudanças no colegiado inibem tentativa de prorrogação da CPI do MST

Palco da oposição na Câmara, a CPI do MST deve terminar em 14 de setembro. A cúpula da comissão queria prorrogar os trabalhos por mais 60 dias, mas desistiu do plano após o embarque de deputados governistas no colegiado.

Na avaliação dos membros da mesa diretora, com o avanço das negociações da reforma ministerial, Republicanos, União Brasil e PP desistiram de fazer oposição contundente na CPI. Como o Radar mostrou, as siglas começaram a promover mudanças nos ministérios na terça-feira.

“Não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas”, disse o relator da CPI, Ricardo Salles, que viu a colega de bancada do PL, Bia Kicis, deixar o colegiado nesta quarta.

Kim Kataguiri, que também participa da mesa diretora, trabalha para tentar convencer os líderes partidários a reverterem o embarque governista na comissão. Tentando se viabilizar como candidato à Prefeitura de São Paulo, ele chegou a cogitar aumentar o escopo da CPI, atacar as ocupações de propriedade na cidade e desgastar o adversário Guilherme Boulos.

Sem a prorrogação, os deputados vão se concentrar no relatório com as oitivas já autorizadas e as informações coletadas até aqui. Somado a isso, um dos depoimentos mais aguardados pela oposição, do ministro da Casa Civil Rui Costa, foi cancelado pelo presidente da Câmara Arthur Lira.

