Múcio exalta democracia, hierarquia e disciplina nas Forças Armadas

Novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro participou nesta segunda da cerimônia de passagem de comando da Aeronáutica para o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno. O ministro citou as palavras hierarquia e disciplina e a garantia de que a instituição trabalhe pela manutenção da democracia:

“Estou certo de que a Força Aérea Brasileira passa a ser comandada por um homem público com liderança para honrar a hierarquia e a disciplina e para manter a instituição como um dos pilares da democracia. Vamos juntos e em harmonia trabalhar pela defesa e segurança do Brasil e pela garantia do regime democrático”, disse Múcio.

Damasceno foi escolhido pelo critério de antiguidade e assumirá o comando da Força Aérea Brasileira substituindo o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior.

O novo comandante da FAB ingressou na força aérea em 1976. Ocupou a chefia da Seção de Operações do Esquadrão Phoenix, o comando do Grupo de Transporte Especial e, em novembro de 2018, foi elevado ao posto de tenente-brigadeiro. Atualmente estava à frente do Estado-Maior da Aeronáutica.