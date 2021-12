MT anuncia redução do ICMS para combustíveis e energia elétrica

O governador do Mato Grosso anunciou nesta segunda que começa a vigorar em primeiro de janeiro uma série de reduções no ICMS para gasolina, diesel, gás, energia e internet.

O projeto de lei foi aprovado pela assembleia e sancionado pelo governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, e faz do ICMS do estado o menor do país. Em alguns setores, como internet e energia solar, a alíquota cai de 25% para 17%.

A comercialização interna de produtos da agricultura e da agroindústria familiar ficaram isentos de imposto. Pequenas empresas e motoristas de aplicativo também ficaram isentos do ICMS.