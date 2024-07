MST fecha estrada e barra comitiva de Bolsonaro no interior do Pará

Jair Bolsonaro está no Pará, nesta semana, cumprindo agenda com apoiadores no interior do estado.

Nesta segunda, ele passou por Eldorado dos Carajás. Nesta terça, a comitiva dele seguia para Parauapebas, a 700 quilômetros da capital Belém, quando foi surpreendida por um bloqueio organizado pelo MST na rodovia PA-275.

Segundo o ex-presidente, a ação é para “impedir” a entrada de Bolsonaro na cidade: “Estou retido na rodovia PA-275, próximo a Parauapebas. Bloqueio do MST para impedir minha entrada na cidade”.

A situação já foi contornada.

Continua após a publicidade