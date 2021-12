MST faz campanha para garantir ‘Natal sem fome’ a famílias carentes

O MST começou a arrecadar recursos para realizar a campanha “Natal Sem Fome” neste mês. A ideia é arrecadar alimentos e realizar ceias populares que vão alimentar famílias vulneráveis em todas as grandes regiões do país.

As cestas estão sendo preparadas com alimentos produzidos em assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária Popular, na perspectiva de garantir uma quantidade suficiente para alimentar uma família de quatro pessoas por um mês e tem um custo médio de 300 reais cada. Mas qualquer valor arrecadado contribuirá com as doações.

“A prioridade da campanha é atender pessoas em situação de rua, cozinhas comunitárias nas periferias, ocupações urbanas de famílias desempregadas e comunidades indígenas”, diz João Pedro Stedile.