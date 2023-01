MST completa 39 anos tentando ‘entender o capitalismo na agricultura’

Depois de completar 39 anos, no último dia 22, o MST realiza nesta semana a reunião de Coordenação Nacional do Movimento. Durante cinco dias, os militantes vão definir posições políticas em relação ao governo Lula e analisar questões que desafiam visões de mundo dos sem-terra. No lugar de discutir planos para novas invasões de fazendas, os integrantes do MST vão promover agora estudos coletivos sobre o “capitalismo na agricultura”.

“Queremos aproveitar esse momento para construir uma unidade na leitura da nossa realidade e, em seguida, avançar em outros objetivos de nossa reunião, como o ajuste da linha política do MST para o próximo período e a construção do nosso planejamento organizativo”, diz João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST.

“Nosso primeiro objetivo é o do estudo coletivo, em especial no que diz respeito ao entendimento da natureza do capitalismo na agricultura e os nossos desafios sobre um novo modelo agrícola”, segue Rodrigues.