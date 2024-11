MPRJ pede à CPI das Apostas informações sobre “rei do rebaixamento”

O promotor Rodrigo Terra, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), pediu à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado informações sobre William Rogatto, o “rei do rebaixamento”, que confessou à comissão ter fraudado inúmeras partidas e foi preso há dez dias pela Interpol em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Lotado na 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Terra abriu um inquérito para investigar a CBF por suposta manipulação de resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro e “possível corrupção na arbitragem” depois de declarações do dono da SAF do Botafogo, o norte-americano John Textor.

“O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Promotor de Justiça que este subscreve, no exercício de suas atribuições legais, vem solicitar informações sobre o atual andamento da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, notadamente os fatos narrados pelo Sr. William Rogatto, que incluem menções aos times do Rio de Janeiro”, escreveu Terra em ofício à comissão do Senado.