MPI destina R$ 1 milhão a atividades esportivas em aldeias indígenas

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, lançou neste mês o edital do programa “Esporte nas Aldeias”, que vai destinar 1 milhão de reais para 20 projetos que contemplem atividades esportivas das comunidades indígenas. Serão selecionados quatro propostas por cada região do país, com valores de até 50.000 reais por projeto.

Segundo o documento, o principal objetivo da iniciativa é “valorizar os conhecimentos e práticas esportivas tradicionais dos povos indígenas no Brasil com fortalecimento do protagonismo esportivo indígena e de suas organizações, contemplando, para tanto, a diversidade de povos indígenas e contextos vivenciados no país”.

O período para a inscrição das propostas pelas organizações começou no último dia 10 e seguirá até as 17h59 de 10 de junho. A divulgação do resultado final com os projetos selecionados, estará disponível no site do MPI até 29 de julho.