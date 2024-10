MPF vai investigar furtos em pátios de carros apreendidos pela PRF em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O procurador da República Ricardo Baldani Oquendo, do Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP), abriu um inquérito para investigar informações sobre a superlotação de pátios em São José dos Campos em que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mantém carros apreendidos pela e a ocorrência de furtos de veículos nesses locais.

Oquendo pediu que sejam adotadas as “providências de praxe” para a investigação. A abertura do inquérito leva em consideração um procedimento preparatório sobre a superlotação e os furtos nos pátios da delegacia da PRF no município paulista.