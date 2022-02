MPF reabre investigação sobre mais um esqueleto do PT na Petrobras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O MPF de São Paulo abriu recentemente um inquérito para retomar a investigação contra o Grupo Schahin por propinas na Petrobras.

Os investigadores apuram “o envolvimento de servidores públicos, para fins de configuração de eventual prática de improbidade administrativa, em supostas irregularidades identificadas pela Receita Federal do Brasil com relação a contratos firmados entre a Petrobras e as empresas Schahin Engenharia e a Schahin Petróleo e Gás, além de offshores constituídas em paraísos fiscais, o que configuraria, em tese, a prática de fraude à licitação”.

As propinas do Grupo Schahin ao petismo na Petrobras se misturam, como a Lava-Jato descobriu no passado às investigações sobre o caso Celso Daniel.