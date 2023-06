MPF pede cancelamento de outorgas concedidas a Jovem Pan

O Ministério Público Federal pediu nesta terça-feira o cancelamento das outorgas de radiodifusão da Jovem Pan. Segundo a denúncia, a rádio teria veiculado sistematicamente “conteúdos que atentaram contra o regime democrático”.

Além do cancelamento das outorgas, o MPF quer indenização de 13,4 milhões de reais por danos morais coletivos. O Ministério Público também acionou a Justiça Federal para a veiculação, durante quatro meses, de 15 inserções diárias, entre as 6h e as 21h, com informações sobre a confiabilidade do sistema eleitoral.

Na manhã desta terça, a Polícia Federal deflagrou operação contra um radialista que admitiu ter contribuído para os atos antidemocráticos do 8 de janeiro durante a programação de uma afiliada da emissora no interior de São Paulo. Após as declarações, a Jovem Pan encerrou o contrato com a empresa.

Siga