MPF pede cachês de Ana Castella e Ludmilla em gravação em imóvel irregular

Atualizado em 16 out 2023, 18h40 - Publicado em 16 out 2023, 18h39

Por Ramiro Brites

O Agroplay Verão 2, projeto para gravar apresentações de artistas renomados que ocorreu entre os dias 11 e 14 de setembro em Angra dos Reis (RJ), é alvo de ação do Ministério Público Federal por dano ambiental. As gravações de músicas ocorreram em um imóvel de luxo construído de forma irregular na Ponta do Sapê, uma Área de Proteção Ambiental.

O MPF pede uma liminar para vetar de forma imediata a exploração comercial do imovél. O órgão também quer também suspender a veiculação do conteúdo produzido e reter os cachês pagos pelas apresentações no local.

A segunda edição do Agroplay Verão contou com Ana Castella, Ludmilla, Luan Pereira, Lucas Medeiros e a dupla Guilherme e Benuto.

