MPF investiga corrupção na PRF durante a gestão Bolsonaro

O MPF abriu inquérito recentemente para investigar uma compra de “grande quantidade” de blindados pela PRF do Rio. O caso começou a ser apurado depois de uma diligência de procuradores da República na Superintendência do Rio. Os investigadores encontraram um galpão cheio de blindados do tipo caveirão e caveirinha, com várias irregularidades, segundo o MPF.

“Durante inspeção na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, realizada no dia 31 de maio do corrente ano, a qual compareceram o procurador da República e equipe, foi constatada grande quantidade de veículos blindados, os quais encontravam-se estacionados no galpão da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Por parte dos gestores da Polícia Rodoviária Federal, foram relatados problemas técnicos e operacionais quanto aos referidos veículos blindados, entre eles suposta inadequação entre o chassi e a carroceria relativa à tara”, diz o MPF.

Os veículos foram comprados em dois momentos, em 2018 e 2021, segundo o órgão. Ex-chefe da PRF na gestão de Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques é diretamente citado pelo MPF no caso. Os investigadores apontam que Vasques ordenou a compra sem aparente necessidade de tantos blindados e citam denúncias de suposta ligação do ex-chefe do órgão com a empresa que vendeu os veículos a um valor final de 180 milhões de reais.

“Seja expedido ofício a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro requisitando toda a documentação referente a licitação dos blindados ocorrida em 2018 e 2021. Seja intimada a empresa Combat Armor para que informe se o cidadão Silvinei Vasques, policial rodoviário federal, mantem ou manteve qualquer tipo de relação jurídica ou de fato com aquela sociedade empresária”, determina o MPF.