MPF investiga conduta da PM durante ataques terroristas em Brasília

O MPF abriu nesta segunda investigação sobre o alto-comando da Polícia Militar do Distrito Federal por eventual omissão frente aos ataques terroristas que tiveram como alvo o Congresso, o Planalto e o STF.

A notícia de fato criminal pede que as condutas do comandante da corporação, Coronel Fábio Augusto Vieira, e demais autoridades envolvidas, sejam investigadas. Há suspeita de que a atuação da PMDF tenha possibilitado ou facilitado a depredação das sedes dos três poderes.

“Tendo em vista os fatos ocorridos no último domingo, 08/01/2023, nesta capital, decorrentes de atos extremistas e antidemocráticos que resultaram na invasão e destruição das sedes dos três poderes da República por apoiadores do ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, e a completa inação da Polícia Militar do Distrito Federal diante do avanço dos integrantes do movimento, revela-se necessária a instauração de procedimento destinado a apurar eventual conduta omissiva do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal”, disse o coordenador de controle externo da atividade policial, procurador da República, Peterson de Paula Pereira, em despacho.