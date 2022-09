MPF diz que não há improbidade de Deltan no caso das diárias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após o ex-coordenador da força-tarefa Deltan Dallagnol ser condenado pelo TCU no caso das diárias da Lava Jato, o Ministério Público Federal arquivou investigação sobre o caso, por entender que o ex-procurador não cometeu ato doloso de improbidade administrativa.

Deltan concorre a uma vaga de deputado federal pelo Podemos no Paraná. A investigação foi aberta depois que o TCU determinou, no início de agosto, que Dallagnol devolvesse os valores de diárias e passagens pagas a outros procuradores da operação, condenando-o ao pagamento de mais de 2,8 milhões de reais.

“Com a decisão pelo arquivamento, encerram-se todas as discussões sobre a suposta inelegibilidade de Deltan, porque o órgão competente, o MPF, se manifestou para dizer que não há nem prejuízo, nem ato doloso de improbidade administrativa. Com isso, todas as ações na Justiça Eleitoral contra Deltan devem ser rejeitadas”, diz o advogado Arthur Guedes, que representa Dallagnol.