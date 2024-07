MPF abre procedimento para acompanhar investigação contra Gol e Latam

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O MPF abriu recentemente um procedimento administrativo para acompanhar o andamento do inquérito instaurado pelo Cade no ano passado para investigar a “ocorrência de infração concorrencial” no setor aéreo.

O caso envolve preços praticados pela Gol e pela Latam no trecho da ponte aérea, entre o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Recentemente, o Cade prorrogou a investigação que apura se as duas companhias aéreas combinaram preços a serem cobrados pelo serviço.

A suspeita principal é de que houve acerto por meio de sistemas informatizados de emissão de bilhetes.

O caso chegou ao Cade a partir de um pedido do MPF, que apontou “coincidência de valores” nas passagens das duas companhias praticados a partir de 2019.