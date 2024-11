MPF abre investigação sobre desmatamento em municípios do Pará

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou, recentemente, um inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais causados na gleba federal Bacajá, pedaço da amazônia paraense que atravessa os municípios de Anapu e São Félix do Xingu, no Pará.

Segundo o órgão, laudos periciais elaborados a partir das imagens geoespaciais do Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes/Inpe), no âmbito do Projeto Amazônia Protege, vinculado ao MPF, apontaram com precisão a existência, naquele território, de diversas áreas em que a cobertura vegetal foi suprimida, ou seja, desmatada.

Amazônia Protege

O Amazônia Protege é um projeto idealizado pelo MPF que pretende combater o desmatamento ilegal na Floresta Amazônica brasileira.

Com uma técnica que utiliza imagens de satélite e cruzamento de dados públicos, o órgão instaura ações civis públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais com mais de 60 hectares Prodes/Inpe.