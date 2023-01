MPF abre investigação para apurar ataques em Brasília

O Ministério Público Federal no Distrito Federal informou há pouco que instaurou, sob regime de urgência, um procedimento para investigar as invasões aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto ocorridas nesta tarde.

“O procedimento aberto pelo plantão da Procuradoria foi distribuído para um procurador hoje mesmo. As providências requeridas no procedimento não serão, por ora, divulgadas a fim de resguardar as apurações. O caso está em sigilo”, diz a nota do MPF.