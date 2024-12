MPF abre inquérito contra Petrobras por falha em medida ambiental

O MPF acaba de abrir um inquérito contra a Petrobras para investigar o descumprimento de acordos ambientais firmados num projeto de perfuração marítima na Bacia de Campos, entre os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Pelo acordo firmado durante o governo de Jair Bolsonaro, a estatal deveria, ao obter a licença de operação, criar um projeto de prevenção e controle de espécies exóticas na região. A possível desobediência da estatal nesse ponto também é investigada pelo Ibama.

A abertura da investigação ocorre justamente no momento em que a empresa está no centro de um ruidoso debate sobre riscos ambientais da exploração de petróleo na margem equatorial, que vai da costa do Rio Grande do Norte ao Amapá.

No fim de outubro, o Ibama indeferiu um pedido da Petrobras para exploração de petróleo na região da Foz da Bacia do Amazonas e requereu mais informações à companhia sobre os planos para o local.