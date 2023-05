MP-SC arquiva inquérito contra ex-governador por ‘respiradores fantasmas’

O Ministério Público de Santa Catarina homologou por unanimidade o arquivamento do inquérito civil que apurava a participação do ex-governador Carlos Moisés em fraude na compra de 200 respiradores durante a pandemia.

O procurador-geral, Fernando da Silva Comin, já havia arquivado o processo contra o ex-governador por falta de provas. A Terceira Turma Revisora do Conselho Superior do MP-SC confirmou a decisão de janeiro de 2021, que se refere apenas a suposta participação de Carlos Moisés.

“Não se verificam indícios de irregularidades aptos a configurar a prática de atos ímprobos por parte do ex- Governador de Santa Catarina, motivo pelo qual entende-se ausente fundamento para a propositura de ação judicial, de modo que a homologação do arquivamento do presente inquérito civil, apenas em relação ao Chefe do Executivo, é medida que se impõe”, sustentou o procurador Davi do Espírito Santo.

Em sua rede social, Carlos Moisés se manifestou sobre a decisão com uma frasde de Rui Barbosa: “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”, escreveu.