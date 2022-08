MP pede força máxima da PM contra atos violentos no 7 de setembro no DF

Uma recomendação assinada no último dia 17 pelo Ministério Público da União e no Distrito Federal pede ao comando da Polícia Militar na capital e ao secretário de Segurança do governo de Ibaneis Rocha a adoção de diferentes medidas de segurança para evitar atos violentos no feriado de 7 de setembro.

O texto, assinado por três promotores, solicita que “seja expressamente proibida a participação de policiais militares da

ativa, que não estejam em serviço, nas manifestações políticas do dia 07 de setembro de 2022″. Pede ainda “que seja decretada a prontidão de todo o efetivo operacional da Polícia Militar do Distrito Federal no período de 06 a 08 de setembro de 2022” e que “sejam suspensas a concessão de qualquer tipo de dispensa no período de 06 a 08 de setembro de 2022, exceto as de natureza médica”.

Para o Ministério Público, as notícias de possível tumulto no 7 de setembro — e a experiência vivida durante o feriado do ano passado, quando caminhoneiros invadiram a Esplanada dispostos a avançar até o STF — demandam que “o efetivo seja colocado em condições de pronto emprego para o policiamento e segurança das manifestações públicas na zona central de Brasília do dia 07 de Setembro de 2022 e para a manutenção da paz e da ordem nas demais áreas do Distrito Federal”.

“As constantes notícias de tensionamento e a possibilidade de conflitos entre manifestantes no próximo dia 07 de setembro,

exigem a adoção de maiores cautelas e o emprego de grande efetivo policial para garantir o direito de todos se manifestarem publicamente de forma pacífica, com segurança, ordem e tranquilidade”, diz o documento.