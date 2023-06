MP no TCU quer incluir Bolsonaro em investigação sobre gastos de Lula

A investigação do Tribunal de Contas da União sobre as contas dos cartões corporativos do governo Lula deve ser ampliada para apurar os gastos de governos anteriores, em especial de Jair Bolsonaro. O subprocurador-geral do TCU, Lucas Furtado, assinou nesta terça-feira o requerimento para aumentar o escopo da auditoria.

Para Furtado, a investigação de um “amplo retrospecto da utilização do cartão corporativo pelos governos” vai identificar “eventuais deficiências” nos critérios para a modalidade de pagamento. Ele acredita que o momento seja oportuno para aprimorar a legislação em trabalho conjunto com a Casa Civil e com o Congresso Nacional.

Na representação enviada ao presidente do TCU, Furtado também cita a “bipolaridade política” vivida no Brasil. Portanto, a inclusão de Bolsonaro na investigação sobre o presidente Lula garante o princípio da impessoalidade.

O Tribunal confirmou nesta segunda-feira a abertura de investigação sobre os gastos de Lula, atendendo a um pedido de Kim Kataguiri (União-SP). Na denúncia, o deputado suspeita que as contas dos cartões corporativos do atual governo já tenham ultrapassado os 12 milhões de reais.