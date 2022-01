Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Procurador do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado pediu nesta segunda o arquivamento da investigação que apura supostas irregularidades nas relações de Sergio Moro com a consultoria Alvarez & Marsal.

Depois que o ex-juiz revelou seus ganhos e abriu os documentos, o assunto perdeu sentido no tribunal.