MP não pode achar que todo político é corrupto, diz Lula na posse de Gonet

Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, na cerimônia de posse de Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR), que o Ministério Público não pode “achar que todo político é corrupto”.

No auditório da PGR, Lula disse que, quando as manchetes de jornais falam “mais alto” que os autos dos processos na Justiça, “negando-se a política, o que vem depois sempre é pior do que a política”.