MP junto ao TCU pede análise sobre “desmonte” de leis ambientais no RS

O subprocurador-geral do MP junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu para a corte de contas analisar a possibilidade de o que chamou de “desmonte” das leis ambientais no Rio Grande do Sul ter sido o “impulsionador” da catástrofe climática e social que assola o estado nas últimas semanas.

Furtado também quer que o TCU atue junto ao Congresso Nacional para avaliar os possíveis impactos ambientais de 25 projetos de lei e três PECs que o Observatório do Clima diz carregarem risco de “ampliação da destruição ambiental do país”.

“Legislações ambientais não podem ser afrouxadas em prol de supostos benefícios econômicos. De certo, as exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul estavam em alta devido às mudanças legislativas. Contudo, qual preço disso tudo?”, questiona o subprocurador-geral do MP junto ao TCU.

Leia, a seguir, as propostas em tramitação no Congresso que, segundo Furtado, “buscam implodir os direitos socioambientais”:

Flexibilização do Código Florestal e de outras normas de proteção da vegetação nativa

PL 364/2019 – Elimina a proteção de todos os campos nativos e outras formações não florestais

PL 3334/2023 – Viabiliza a redução da reserva legal na Amazônia

PL 2374/2020 – Anistia para desmatadores

PL 1282/2019 e PL 2168/2021 – Obras de irrigação em áreas de preservação permanente.

PL 686/2022 – Suprime o controle sobre a vegetação secundária em área de uso alternativo do solo

Licenciamento ambiental

PL 2159/2021 – Lei Geral do Licenciamento Ambiental

PL 4994/2023 – PL da BR 319

Financiamento da política ambiental

PL 10273/2018 – Esvazia a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental e o poder do Ibama

PL 6049/2023 – Altera as regras do Fundo Amazônia

Grilagem

PL 2633/2020 e PL 510/2021 – Flexibilizam as normas sobre regularização fundiária

PL 3915/2021 – Altera o marco temporal para regularização fundiária de terras da União

PL 2550/2021 – Amplia do uso da Certidão de Reconhecimento de Ocupação (CRO)

Unidades de Conservação

PL 5822/2019 e PL 2623/2022 – Admitem exploração mineral em Unidades de Conservação (UCs)

PL 2001/2019, PL 717/2021 e PL 5028/2023 – Buscam inviabilizar a criação de UCs

PL 3087/2022 – Reduz o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque

Terras indígenas

PEC 48/2023 – Acrescenta o marco temporal no art. 231 da Constituição

PEC 59/2023 – Delega ao Congresso competência para demarcação de terras indígenas

PL 6050/2023 – Flexibiliza o desenvolvimento de atividades econômicas nas terras indígenas

Recursos hídricos

PL 4546/2021 – Institui política de infraestrutura hídrica desconectada da Política Nacional de Recursos Hídricos

Oceano e zona costeira

PEC 03/2022 – Retira a propriedade exclusiva da União sobre os Terrenos de Marinha

PLP 254/2023 – Atribui à Marinha o licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos

Mineração e garimpo

PL 355/2020 – Altera o Código de Mineração

PL 3587/2023 – Cria o Banco Nacional Forense de Perfis Auríferos