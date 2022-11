MP investiga ato bolsonarista com saudação nazista em SC

O bolsonarismo golpista que continua prejudicando o país com bloqueios de estradas mostrou nesta quarta que o sonhado da intervenção militar também flerta com delírios nazistas.

Manifestantes bolsonaristas que bloqueiam a BR-163 na cidade de São Miguel do Oeste (SC) ganharam destaque nacional nesta quarta ao protagonizarem um ato com saudação nazista. O ato em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército, entrou na mira do Ministério Público por caso do gesto, considerado crime no Brasil.

Na doutrina militar, o hino nacional é cantado em todas as situações em posição de sentido. Em Santa Catarina, porém, a turma decidiu reproduzir uma conhecida saudação nazista durante a canção.

Diante das críticas surgidas nas redes, os bolsonaristas correram para dizer que o gesto se refere a um juramento, sem relação, portanto, com o nazismo.

Na caserna, o movimento visto em Santa Catarina só é usado em duas ocasiões, no compromisso dos recrutas e nas competições desportivas. No hino — e muito menos em atos golpistas –, não.