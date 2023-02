MP do RJ abre investigação contra ministra do Turismo

O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu investigação penal contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por suspeita de uso indevido dos recursos do fundo eleitoral durante a sua campanha a deputada federal no ano passado.

Em resposta a notícia-crime protocolada na semana passada pelo deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), o MP informou que o Núcleo de Investigação Penal abriu um procedimento, que ficará a cargo da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Duque de Caxias.

Suspeitas que vieram a público em meados de janeiro indicaram que Daniela gastou 1,09 milhão de reais do fundo eleitoral em gráficas que seriam supostamente fantasmas em Belford Roxo (RJ), onde seu marido é prefeito.

No ofício enviado ao deputado, o MP diz que em consulta nos seus sistemas “não foi localizado qualquer procedimento de investigação penal sobre os fatos apresentados” contra a agora ministra.

Em nota, a assessoria da ministra afirmou que todas as contas de campanha de Daniela Carneiro foram aprovadas pelo TRE por ocasião de sua reeleição como deputada. O comunicado também registra que as gráficas contratadas existem e entregaram todos os serviços contratadas.

“O agora deputado federal Deltan Dallagnol parece ter importado o mesmo modus operandi questionável de sua atuação como promotor ao tentar atribuir culpa a inocentes com base apenas em hipóteses. Uma vez que todas a contas de campanha foram aprovadas pelo TRE. A ministra acredita na Justiça e que os fatos serão esclarecidos com a maior brevidade possível”, diz.

Ainda segundo a nota, divergências cadastrais das gráficas junto à Receita Federal motivaram as suspeitas, que não seriam verdadeiras. “Cabe informar que as gráficas contratadas entregaram todos os materiais de campanha demandados e os mesmos foram retirados nos parques gráficos indicados pelas empresas: Printing Midia situada na Zona da Leopoldina e Rubra Gráfica que terceiriza parte de sua produção na empresa Lastro, em São Cristóvão. A divergência cadastral das gráficas junto à Receita não é de responsabilidade da ministra”.