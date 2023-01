MP aciona TCU para apurar pagamentos de R$ 200 mil a conselheiros

O Ministério Público pediu nesta segunda que o TCU apure “eventuais atos de improbidade administrativa” em relação a folha de pagamento do Conselho Nacional do Ministério Público. Em dezembro, ao menos 12 integrantes do CNMP receberam salários de aproximadamente 200.000 reais.

“Fica evidente para o contribuinte que décadas de promessas das autoridades públicas e de esforços administrativos, políticos, legislativos e até constitucionais para evitar o pagamento de remunerações nababescas de nada serviram”, disse o promotor Lucas Rocha Furtado, em representação encaminhada ao Tribunal de Contas.

“Pagamentos como os que ora foram noticiados constituem verdadeira afronta e agressão ao contribuinte, ainda que sob o argumento da sua validade formal”, acrescentou.

Para Furtado, as justificativas do CNMP de que os valores são “indenizações” e “verbas referentes a exercícios anteriores” não são suficientes, uma vez que os salários exorbitantes foram pagos com verba do Tesouro Nacional.

