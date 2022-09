Movimento nos aeroportos cresce 75% no primeiro semestre, diz CNI

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que a movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros — apesar dos preços absurdos das passagens — subiu 75,2% no primeiro semestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado. Também houve alta no transporte de carga aérea, que cresceu 9,5%.

Os dados indicam a continuidade da recuperação da atividade econômica do segmento de transporte aéreo, que foi duramente atingido em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 no país, o que implicou na suspensão de inúmeros voos nacionais e internacionais.