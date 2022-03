Mourão oficializa ida ao Republicanos para concorrer ao Senado

Hamilton Mourão oficializará nesta quarta a sua mudança do nanico PRTB para o Republicanos, um dos maiores partidos do centrão e que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo.

O objetivo é disputar por uma vaga ao Senado nas eleições de outubro. O vice-presidente já disse que pretende concorrer a uma cadeira pelo Rio Grande do Sul.

O evento de filiação será nesta quarta, segundo Marcos Pereira, o presidente nacional do Republicanos.

Com a mudança, Mourão terá tempo de televisão e acesso a recursos do fundo partidário, o que não era possível no PRTB.