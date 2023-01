Mourão forneceu dignidade ao fim da gestão do presidente fugitivo

Ao longo dos últimos quatro anos, não foram poucos os analistas apressados e figuras públicas que acusaran as Forças Armadas de tramarem, com o poder do governante de turno, um golpe de Estado no país. Com o ranço de outros tempos, eram donos de julgamentos definitivos sobre o apocalipse que recairia sobre o Brasil a qualquer momento.

A história do nosso tempo mostrará que poucos atores da República foram tão diligentes em seu papel institucional como os oficiais que estavam — em silêncio — verdadeiramente no front das Forças Armadas. Atacados sem defesa, silenciaram em todos os momentos, mantendo a disciplina e o rigor de suas funções constitucionais. Isso num governo que assediou de maneira inédita os quarteis.

Por uma dessas ironias de nossa terra, coube a Hamilton Mourão — o militar que foi para a reserva fazendo discursos com ameaças golpistas — o papel de estadista a fechar com um mínimo de dignidade o governo de Jair Bolsonaro, que decolou para os Estados Unidos de modo a não passar a faixa para seu adversário e vencedor das eleições Luiz Inácio Lula da Silva.

Mourão sempre foi citado por tais analistas como um agente a ameaçar a democracia. Quatro anos depois da eleição de Bolsonaro, porém, ele elegeu-se senador e assumiu o governo depois da lamentável falta de liturgia do titular do cargo. Errou a também ele se negar a cumprir um rito da democracia, a passagem da faixa, mas isso a história se encarregará de cobrar.

No discurso da última noite do governo Bolsonaro, Mourão convocou os bolsonaristas a se unirem pela… Democracia. “Dirijo-me agora aos apoiadores de nosso governo, aqueles que credibilizaram nosso trabalho por meio do voto consignado às nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Muito obrigado por seu voto! Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de direito e pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e pragmática”, disse Mourão.

“A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados e direcionar seus esforços para que, à luz de suas propostas, o país tenha assegurado uma democracia pujante e plural, em um ambiente seguro e socialmente justo”, seguiu o vice.

Entre outras palavras, coube a Mourão falar o que Bolsonaro não teve coragem. Concordando-se ou não com o resultado das urnas, a “luta pela preservação da democracia” deve ser de todos.