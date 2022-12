Mourão diz que mudança na Lei das Estatais ‘fere de morte’ entrada na OCDE

O vice-presidente, Hamilton Mourão, criticou nesta quinta as alterações da Lei das Estatais, uma conquista do governo Lula no Congresso. Com a mudança, o coordenador do plano de governo da campanha petista, Aloizio Mercadante, poderá assumir o cargo de presidente do BNDES.

“A alteração na Lei das Estatais fere de morte o ingresso do Brasil na OCDE. É o começo do fim”, disse Mourão.

A Câmara aprovou nesta terça a mudança na legislação, que reduziu a quarentena exigida para quem participou de campanhas políticas de 36 meses para 30 dias. A norma foi instituída no governo Michel Temer, que lamentou a apreciação dos deputados.

A mudança também foi considerada um retrocesso pelo PSDB, que publicou uma nota contrária a medida. Tasso Jereissati, um dos mais tradicionais quadros do partidos, disse que a articulação no Congresso foi uma “burrice” do governo Lula.