Mourão diz que Bolsonaro é vítima de “destruição de reputação”

O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) fez uma publicação em suas redes sociais, nesta quarta-feira, em que defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro das acusações de planejamento e participação de tentativa de golpe de Estado no âmbito das eleições de 2022. Segundo o general, Bolsonaro está sendo vítima de uma “destruição de reputação”. A declaração surge no contexto de retirada do sigilo, pelo ministro Alexandre de Moraes (STF), do relatório final da PF que indicia 37 pessoas, além do ex-presidente.

“O presidente Bolsonaro não atuou fora dos preceitos constitucionais e sempre defendeu a liberdade. Seguem as narrativas e a destruição de reputações”, declarou.

Mourão também saiu em defesa do general da reserva Estevam Theóphilo. No relatório final da PF, o militar é apontado como alguém que lideraria tropas terrestres do Exército caso Bolsonaro assinasse o decreto presidencial que “autorizava” o golpe.

“Ao ver também o general Estevam Teóphilo indiciado porque foi a uma reunião com o presidente da República no dia 9 de dezembro… É desconhecer que o general Estevam Theóphilo é comandante de operações terrestres que não tem comando de tropa. Ele não comanda tropa nenhuma. Ele planeja as operações que são executadas pelos comandos militares de área”, disse.