Mourão deseja ‘sorte’ a novo presidente da Colômbia

O bolsonarismo passou as últimas horas lamentando nas redes a eleição do ex-guerrilheiro Gustavo Petro como presidente da Colômbia. Petro será o primeiro presidente de esquerda a governar o país, daí o lamento dos apoiadores de Jair Bolsonaro.

Há pouco, no Planalto, o vice-presidente, Hamilton Mourão, adotou tom bem mais cordial ao falar do futuro mandatário: “Sorte ao Gustavo Petro. Administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é simples. Nós temos interesses comuns com os colombianos, principalmente na questão da Amazônia, estamos aí dentro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E a relação é de Estado para Estado independentemente do governo de turno”, declarou o vice-presidente em entrevista.