Motoristas do RJ poderão transformar IPVA em ações na ‘bolsa verde’

Os cidadãos do estado do Rio de Janeiro poderão em breve transformar o IPVA pago anualmente em ações na Bolsa de Valores Verde da cidade, iniciativa a ser lançada em julho.

A ideia é que parte do valor do imposto de veículos movidos a energia limpa seja revertido em créditos de carbono — também conhecidos como papéis verdes — e negociados na futura plataforma de ativos ambientais.

A proposta faz parte do relatório final enviado na última semana à Nasdaq — a bolsa de tecnologia americana — pelo grupo de trabalho coordenado pela secretaria estadual de Planejamento.

O documento, com análise detalhada sobre as condições favoráveis do Rio tornar-se um hub mundial da economia verde, foi enviado em data simbólica: no aniversário de 30 anos da Rio-92. A expectativa do secretário Nelson Rocha é de que o acordo seja assinado em julho na Rio Global Conference.

A Bolsa de Valores Verde funcionará de forma semelhante a uma bolsa tradicional. A diferença é que, ao invés de negociar ações — de empresas, por exemplo –, os investidores vão comercializar os chamados créditos de carbono.

Esses ‘papéis verdes’ são o crédito gerado a partir de cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) não emitida na atmosfera. Os créditos são comercializados no mercado regulado ou voluntário de carbono — e acabam sendo incentivos para empresas que implementam processos com baixa pegada ecológica, entre eles reflorestamento, reciclagem e uso de energias renováveis.