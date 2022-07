Morte de petista ‘acende sinal de alerta’, diz presidenciável do Pros

O coach e pré-candidato do Pros à presidência da República neste ano, Pablo Marçal, disse que o assassinato de um petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu no domingo acendeu o sinal de alerta sobre a violência política no país.

Segundo ele, a “polarização e o ódio” produziram mais vítimas. Ele diz ser necessário usar com sabedoria “a oferta de pacificação que pode vir das urnas de outubro”.

“Lamentamos, profundamente, que as famílias dos envolvidos na tragédia de Foz do Iguaçu estejam experimentando a dor que brota da raiz amarga do extremismo”, disse. “A nação precisa voltar a ter paz”.