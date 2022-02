Morre Dida Sampaio, repórter-fotográfico que retratou o Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Morreu em Brasília nesta sexta-feira Dida Sampaio, um dos principais repórteres-fotográficos do Brasil. Radicado na capital federal desde a infância, o cearense Francisco de Assis Sampaio tinha 53 anos e não resistiu a um aneurisma e um AVC.

Muitas vezes premiado por suas fotografias ao longo da brilhante carreira, Dida trabalhava no jornal “O Estado de S.Paulo”. Ele era conhecido pela excelência técnica e pela devoção ao ofício, além do tratamento sempre cortês e generoso com os colegas.

O Radar presta uma homenagem a Dida e se solidariza com sua família e seus amigos por essa perda irreparável para o jornalismo brasileiro e para o país.