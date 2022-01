Moro vive crise no relacionamento com um importante aliado no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A relação de Sergio Moro e Alvaro Dias, um dos primeiros aliados do ex-juiz nessa corrida eleitoral, não é mais a mesma.

Com novos amigos e planos nessa corrida presidencial, diz um interlocutor da dupla, Moro deixou de envolver e até mesmo compartilhar informações com Dias sobre o projeto presidencial.

As declarações recentes de Dias, dizendo que só soube pela imprensa da potencial troca de partido de Moro — do Podemos para o União Brasil –, foram uma cutucada pública do senador em Moro, diz um aliado.