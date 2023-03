Moro vai pra cima de novo juiz da Lava-Jato

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) apresentou há pouco uma questão de ordem, com urgência, ao juiz federal Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, novo responsável pelos processos da Operação Lava-Jato no Paraná. Na manifestação [leia a íntegra abaixo], o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro vai pra cima do magistrado, que nesta terça consultou o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, sobre a possibilidade de abrir um inquérito contra Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da Lava-Jato, por suposta extorsão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran — apontado pela operação como operador de propinas da Odebrecht.

Assinada pelo advogado do senador, Luis Felipe Cunha, a questão de ordem registra que Appio foi alvo de uma arguição de suspeição formulada pelo MPF sobre sua atuação em todos os feitos da Lava-Jato, que está nas suas mãos há duas semanas, sem decisão. Cunha então aponta que, segundo o Código de Processo Penal, a questão de suspeição precede a qualquer outra, e deve ser despachada em até três dias, o que coloca o juiz em “atraso considerável”. E pede que ele se abstenha de praticar novos atos em processo até julgar arguição de suspeição apresentada pelo Ministério Público Federal.

“A precedência da exceção de suspeição visa possibilitar que a questão preliminar seja apreciada antes de qualquer outra no processo. Visa ainda prevenir que atos processuais sejam ordenados por juiz suspeito”, escreveu o advogado.

Na sequência, afirmou que, pelas notícias da imprensa, constata-se que Appio tem proferido atos sucessivos em diversos processos relacionados à Lava-Jato, como as duas decretações, de ofício, da prisão preventiva do ex-doleiro e “colaborador da Justiça” Alberto Youssef. As ordem do juiz foram derrubadas pelo TRF-4.

“Em outro processo, Vossa Excelência fez afirmações depreciativas sobre a pessoa e o trabalho realizado por outro juiz federal, isso após levantar cautelares sobre o patrimônio de pessoas investigadas por lavagem de dinheiro”, diz a manifestação de Moro, em referência a declarações de Appio sobre a suposta associação da juíza Gabriela Hardt e procuradores do Ministério Público Federal.

Sobre o depoimento de Tacla Duran colhido pela PF na segunda-feira, em que o advogado fez acusações contra Moro e Dallagnol, https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/ex-advogado-da-odebrecht-tacla-duran-depoe-na-pf-e-implica-moro-e-deltan/, a defesa do senador diz que o juiz audiência cujo único propósito foi “colher notícia crime ‘requentada’ envolvendo parlamentares federais que atuaram no passado nos feitos da Lava Jato e em relação aos quais Vossa Excelência tem, reiteradamente, criticado em várias entrevistas na imprensa”. E que o ato “revestiu-se de caráter inusitado”.

“A prática desses atos processuais extravagantes e a demora ilegal em apreciar a suspeição apenas robustecem as preocupações do Ministério Público Federal que motivaram a exceção”, acrescentou.

“Dito isso, é imperioso que Vossa Excelência se pronuncie, de imediato, acerca dos termos da exceção apresentada, garantindo-se, dessa forma, a correta aplicação do ordenamento processual penal vigente. Considerando ainda o atraso ilegal na apreciação da exceção, sugere-se, respeitosamente, que Vossa Excelência, querendo evitar novas controvérsias, se abstenha de proferir novas decisões na Operação Lava Jato até a resolução da exceção”, diz a manifestação.

Leia a íntegra da questão de ordem:

