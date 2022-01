Moro se reúne com André Janones e encaminha possível apoio

Sergio Moro teve nesta quinta-feira uma reunião com o deputado federal André Janones, presidenciável do Avante que supreendeu ao aparecer com 2% em pesquisas eleitorais — empatado numericamente com o governador de São Paulo, João Doria, pré-candidata do PSDB ao Palácio do Planalto.

O encontro aconteceu em São Paulo e não foi divulgado por nenhum dos dois até o momento. Segundo interlocutores dos presidenciáveis, a conversa tratou da possível unificação de uma só candidatura alternativa aos líderes nos levantamentos, Lula e Bolsonaro.

Janones ganhou projeção na greve dos caminhoneiros de 2018 e se tornou um fenômeno nas redes sociais. O deputado de Minas Gerais tem cerca de 8 milhões de seguidores no Facebook e 2 milhões no Instagram, além de ser seguido por 128 mil no Twitter.

O detalhe é que ele deve lançar neste sábado, no Recife, sua pré-candidatura à Presidência pelo Avante.