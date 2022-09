Moro se declara ‘detector de mentiras de Lula’ no debate da Globo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pela condenação (invalidada pelo STF) de Lula na Operação Lava Jato, o postulante ao Senado Federal pelo União Brasil, Sergio Moro disse que analisará a veracidade das falas do petista durante o debate desta quinta. O ex-juiz federal prometeu exercer o papel de agência de checagem no Twitter.

“Hoje vou acompanhar o debate da Globo. Serei o detector de mentiras do Lula. Vamos ver como ele vai encarar as perguntas sobre CORRUPÇÃO em seu governo. A cada mentira do Lula, estarei aqui pra trazer a verdade. Tenho experiência.”, publicou na rede social.

O debate promovido pela Rede Globo deve ser o último encontro, frente a frente, dos presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições. O embate reúne no Rio sete candidatos à Presidência e inicia às 22h30.