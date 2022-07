Moro repudia violência com motivação política em caso de petista morto

Sergio Moro (União Brasil) foi às redes repudiar a violência política que provocou uma tragédia na madrugada deste domingo, depois que um bolsonarista matou a tiros um petista durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu Marcelo Arruda comemorava seu aniversário quando o local da celebração foi invadido pelo agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jorge José da Rocha Garanho, que disparou contra o dirigente petista que, por sua vez, revidou os tiros. Os dois foram baleados e morreram. O Radar publicou mais cedo neste domingo o vídeo do momento do tiroteio.

“Precisamos repudiar toda e qualquer violência com motivação política ou eleitoral. O Brasil não precisa disso”, disse Sergio Moro sobre o caso.

Além do ex-juiz, o grupo Prerrogativas, de advogados de inclinação progressista, também lamentou o assassinato. Eles responsabilizaram o presidente Jair Bolsonaro pelo clima de violência política e intolerância “contra qualquer um que pense diferente” no país.

“O governo Bolsonaro, desde a sua posse, estimula a compra de armas e estimula a criação de inimigos políticos que devem ser estigmatizados e odiados por parte da sociedade brasileira”, diz nota divulgada pelo grupo.

O Radar mostrou mais cedo que Lula lamentou pela família dos dois envolvidos e disse que o ambiente de animosidade política “é estimulado por um presidente irresponsável”. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que episódio é fruto da “política oficial” de Bolsonaro, “que estimula cotidianamente o enfrentamento, o conflito e o ataque a adversários”.

Ciro Gomes (PDT) se solidarizou com familiares dos mortos e disse que “o ódio político precisa ser contido” no país.