Moro rebate Lula em comentário da Petrobras e cita prisões da Lava Jato

Os ânimos eleitorais têm se acirrado e, com eles, cada vez mais frequentes são os embates entre os pré-candidatos à presidência.

O tema da vez foi a Petrobras e quem levantou a bola foi o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que voltou a falar da Lava Jato — sua principal bandeira — ao rebater um comentário do ex-presidente Lula (PT) sobre a transformação da estatal durante os anos PT.

Moro respondeu a uma publicação na qual o petista criticava a alta do combustível e afirmava que, sob seu governo, a Petrobras se tornou a segunda maior empresa de petróleo do mundo, investindo no desenvolvimento do país com aportes pesados em infraestrutura.

“Mas o que eles fizeram? Começaram a destruir a Petrobras. E hoje nós temos 392 empresas importando gasolina a preço de dólar, e essa gasolina chega a preço de dólar para o povo brasileiro”, diz Lula.

“Lula, não teria dia mais infeliz para o seu comentário. Há exatos oito anos, a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década. Graças à Lava Jato, a Petrobras já recuperou 6 bilhões. Tem certeza que você quer falar disso justo hoje?”, respondeu o ex-juiz.

Em março de 2014, a Lava Jato prendeu o então diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, por destruição de provas durante a investigação que apurava o esquema de corrupção na estatal.

O ex-diretor, nomeado em 2004 por Lula, foi condenado a doze anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.