Moro quer ser ‘liderança forte’ da oposição no Senado se Lula vencer

Durante o lançamento da sua pré-candidatura ao Senado pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil), disse que, se eleito, quer ser “uma liderança forte da oposição” em um eventual governo Lula. Ele disse que “se o pior acontecer”, o petista deverá voltar ao Planalto nas eleições deste ano.

“Espero que o nosso candidato, Luciano Bivar, chegue lá, mas se isso não acontecer, vai ser importante para o Brasil ter um Congresso forte e responsável. Estou pronto para ser uma dessas lideranças junto com meus demais colegas do União Brasil. Inclusive, se o pior acontecer, espero que não aconteça, se houver uma vitória do ex-presidente Lula, eu quero me colocar desde logo na oposição e ser uma liderança forte”, disse.