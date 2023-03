Moro propõe endurecimento de medidas contra planos do crime organizado

Alvo de um plano de sequestro e possível tentativa de assassinato do PCC, Sergio Moro usou a tribuna do Senado para apresentar uma proposta que endurece medidas contra facções desde a identificação do planejamento do crime.

“Nós tivemos um quadro no qual se fez todo esse planejamento. Muitas vezes, a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime e coloque em risco as autoridades”, disse o senador.

O projeto protocolado por Moro nesta quarta determina prisão de quatro a 12 anos em casos de violência ou grave ameaça contra autoridades públicas, advogados, defensores, jurados, testemunhas e peritos, para “impedir, embaraçar ou de retaliar o andamento de processo ou investigação ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado ou contra crimes praticados por organização criminosa”, diz o texto.

O senador defendeu rigor e inteligência no combate ao crime organizado. Para ele, o papel do Congresso, nesse contexto, é elaborar leis efetivas para enfrentar as facções.

“Ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vai ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade, e isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render”, afirmou o senador no plenário.

O projeto de lei também determina o encaminhamento de integrantes de organizações criminosas a penitenciárias de segurança máxima desde a prisão preventiva, isto é, o início do processo de julgamento.

Leia o projeto na íntegra:

