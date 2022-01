Moro não deve se livrar tão cedo de investigação no TCU

Técnicos do TCU que conversaram com Bruno Dantas nesta segunda, após o MP junto ao tribunal pedir o arquivamento da investigação contra Sergio Moro, dizem que o ministro só deve avaliar a situação depois de receber um material detalhado da área de inteligência da Corte.

O procedimento do TCU investiga possíveis irregularidades nas relações de Moro com a consultoria Alvarez & Marsal, que contou com os serviços do ex-juiz durante 12 meses, período em que também atuou para empreiteiras investigadas na Lava-Jato.